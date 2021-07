Luxusgüter Corona ade: Richemont mit dreistelligem Wachstum beim Umsatz Richemont lässt die Coronapandemie hinter sich: Der Luxusgüterkonzern steigert im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 den Umsatz um 129 Prozent auf knapp 4,4 Milliarden Euro. 16.07.2021, 08.09 Uhr

Der Luxusgüterkonzern Richemont legt ein kräftiges Wachstum hin. Keystone

Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Bellevue (GE) ist gut ins neue Geschäftsjahr gestartet: Der Umsatz stieg im ersten Quartal (per Ende Juni) gegenüber dem Vorjahr um 129 Prozent zu konstanten Wechselkursen und um 121 Prozent zu aktuellen Wechselkursen, wie Richemont am Freitag mitteilte. Der Vorjahreszeitraum war stark von der Coronapandemie betroffen. Allerdings liegt der Umsatz von knapp 4,4 Milliarden Euro auch deutlich über jenem des Jahres 2019 (3,7 Milliarden Euro).