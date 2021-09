Luxusuhren Chronext: Börsengang soll bis zu 200 Millionen Franken einbringen Der Schweizer Luxusuhrenhändler Chronext hat die Details seines Börsengangs geklärt. Läuft alles wie geplant, soll die Kotierung an der Börse dem Zuger Unternehmen bis 200 Millionen Franken einbringen. 28.09.2021, 10.26 Uhr

Das in Zug beheimatete Unternehmen Chronext betreibt einen Onlineshop für gebrauchte Luxusuhren. HO

9,52 Millionen neue Aktien, dazu eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1,42 Millionen Aktien: Damit will Chronext am 8. Oktober an die Schweizer Börse. Die Aktien stammen dabei aus einer Kapitalerhöhung, wie der Luxusuhrenhändler am Dienstag mitteilt. Die Preisspanne hat Chronext auf 16 bis 21 Franken je Aktie festgelegt.