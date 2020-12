Luzerner Stahlkocher Swiss Steel Group plant weitere Kapitalerhöhung, Präsident Jens Alder tritt zurück An einer ausserordentlichen Generalversammlung vor Weihnachten soll eine weitere Kapitalerhöhung beschlossen werden. Vorgesehen ist ein Bruttoerlös von mindestens 200 Millionen Euro. Maurizio Minetti 01.12.2020, 07.16 Uhr

Stahlwerk von Swiss Steel in Emmenbrücke LU. Bild: Dominik Wunderli (29. Juni 2020)

Der angeschlagene Luzerner Stahlhersteller Swiss Steel Group braucht eine weitere Kapitalerhöhung. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteile, ist eine ordentliche Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 200 Millionen Euro vorgesehen, unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre. Dafür soll am 22. Dezember 2020 eine ausserordentliche Generalversammlung durchgeführt werden. Damit einhergehend gewähren die kreditgebenden Banken laut der Mitteilung «erhebliche Erleichterungen» unter dem bestehendem Konsortialkredit. Dies betreffe die Kreditklauseln, die von den Banken auferlegten Restrukturierungsmassnahmen sowie damit einhergehende erhebliche Kosten und Risiken für die Gesellschaft. Die genannten Erleichterungen stehen unter der Bedingung, dass das Unternehmen im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt mindestens 200 Millionen Euro an neuem Eigenkapital aufnimmt.