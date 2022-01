Corona überwunden: Bucher Industries steigert Umsatz deutlich

Maschinenbau Corona überwunden: Bucher Industries steigert Umsatz um 20 Prozent Der Maschinenhersteller Bucher Industries scheint die Pandemie definitiv abgeschüttelt zu haben. Auftragsbestand und Umsatz waren 2021 wieder über dem Vorkrisenniveau. 27.01.2022, 06.56 Uhr

Profitierte von der Erholung der Wirtschaft: Maschinenhersteller Bucher Industries. (Symbolbild) Keystone

Trotz Herausforderungen bei der Logistik, den Lieferketten und der Personalrekrutierung konnte der Hersteller von Landmaschinen, Anlagen und Fahrzeugen am Donnerstag positive Jahreszahlen vorlegen. 2021 gingen Aufträge in der Höhe von 3,9 Milliarden Franken ein. Der Auftragseingang lag damit knapp einen Drittel über dem hohen Niveau von 2019, wie es in einer Mitteilung heisst.