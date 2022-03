Bystronic im ersten Jahr gut unterwegs

Maschinenbau Ehemalige Conzzeta: Bystronic ist im ersten Jahr gut unterwegs Der auf Maschinenbau spezialisierte Konzern Bystronic konnte im vergangenen Jahr stark wachsen. Auch 2022 will das Unternehmen auf Wachstumskurs bleiben. 15.03.2022, 06.43 Uhr

Unter dem Namen Bystronic wird ein Teil der Geschäfte der ehemaligen Conzzeta weitergeführt. Keystone

Am Dienstag veröffentlichte Bystronic erstmals ihr Jahresergebnis als selbstständige Firma unter eigenem Namen. Das Unternehmen ging aus dem Industriekonzern Conzzeta hervor, der mit dem Namenswechsel im letzten Jahr seine Umstrukturierung abschloss. Für 2021 weist das Unternehmen demnach einen Betriebsgewinn (Ebit) von 70,1 Millionen Franken aus, was einem Plus von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2020 entspricht.