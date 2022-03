Bucher Industries steigert Umsatz und lässt Corona hinter sich

Maschinenbau Bucher Industries steigert Umsatz und lässt Coronakrise hinter sich Der Schweizer Maschinenhersteller Bucher Industries konnte seine Umsätze trotz schwierigem Umfeld über das Niveau von vor der Coronakrise steigern. 02.03.2022, 06.25 Uhr

Maschinenhersteller Bucher Industries kann die Coronakrise hinter sich lassen. (Symbolbild) Keystone

Trotz Schwierigkeiten bei der Lieferkette und Personalrekrutierung konnte Bucher Industries am Mittwoch für das vergangene Jahr eine Umsatzsteigerung um 16 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Franken vermelden. Der Auftragseingang lag in allen Divisionen knapp ein Drittel über dem Wert von 2019, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Bucher Industries führt dies «vor allem auf die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung, aber auch auf Nachholeffekte sowie vorsorgliche Bestellungen» zurück.