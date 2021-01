Medien Ausdauersport-Plattform Fit for Life hat einen neuen Besitzer Die grösste Schweizer Plattform für Ausdauersport gehört neu IMS SportsMedia. Sämtliche Mitarbeiter werden vom neuen Besitzer übernommen. 20.01.2021, 11.30 Uhr

Fit for Life ist Plattform und Magazin zugleich. HO

(mg) Das Magazin und Onlineportal Fit for Life, die grösste Schweizer Plattform für Ausdauersport, wechselt den Besitzer. CH Media verkauft es an den Sportmedienverlag IMS SportsMedia, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Sämtliche Mitarbeitenden und Verlagsrechte würden übernommen. Der Standort bleibe bis auf Weiteres Aarau. Über den Verkaufspreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.