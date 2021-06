Medien Neuer Sender für die Zentralschweiz: Radio Energy will bald auch aus Luzern senden Nach Zürich, Bern und Basel will Radio Energy bald auch in der Zentralschweiz auf Sendung gehen. Derzeit werden in Luzern Räume für ein Studio und Personal gesucht. 08.06.2021, 10.46 Uhr

Sendet nach Zürich, Bern und Basel bald auch aus Luzern: Radio Energy das in der Schweiz zum Verlagshaus Ringier gehört. Kenneth Nars

Wie das Zürcher Verlagshaus Ringier am Dienstag mitteilte, soll das Energy-Netzwerk in der Schweiz um den Standort Luzern erweitert werden. Bereits im August soll Radio Energy in der Zentralschweiz auf Sendung gehen. Damit verfolge die Energy Gruppe in der Schweiz den kontinuierlichen Ausbau und die Weiterentwicklung des nationalen Energy-Netzwerkes und erschliesst eine wichtige Region – sowohl auf dem Hörer- als auch auf dem Werbemarkt.