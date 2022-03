NZZ meldet Umsatzwachstum – Laura Meyer soll in den VR

Medien NZZ meldet Umsatzwachstum – Laura Meyer soll in den Verwaltungsrat Das Unternehmen NZZ konnte den Gewinn 2021 trotz den Folgen der Coronakrise steigern. Die Unterstützungsleistungen bei der indirekten Presseförderung wurden zurückgezahlt. 23.03.2022, 14.40 Uhr

Laura Meyer, CEO der Hotelplangruppe, soll Verwaltungsrätin der NZZ werden. Keystone

Nachdem die Aktionäre letztes Jahr leer ausgegangen waren, schlägt der NZZ-Verwaltungsrat der Generalversammlung nun eine Dividende von 250 Franken vor. Das sind 50 Franken mehr als für das Vorkrisenjahr 2019 ausgeschüttet worden waren. Dies gab die Mediengruppe am Mittwoch bekannt. Die vom Bund in der Coronakrise im Rahmen der indirekten Presseförderung bezogenen Mittel seien bereits zurückbezahlt worden, so die Mitteilung weiter.