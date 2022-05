Medizin Gründer von Ypsomed tritt kürzer: Willy Michel nicht mehr Verwaltungsratspräsident Bei Ypsomed kommt es zum Abgang des Gründers: Willy Michel legt seine Ämter nieder. Er wurde gleichzeitig auch zum Ehrenpräsidenten der Gruppe ernannt. 18.05.2022, 09.08 Uhr

Willy Michel hatte das Unternehmen gegründet. Hier auf einem Bild 2014. Im Hintergrund ist sein Sohn Simon. Keystone

Willy Michel werde sich an der kommenden Generalversammlung im Juni nicht mehr zur Wahl als Verwaltungsratspräsident stellen. Das gab Ypsomed am Mittwoch bekannt. Michel hatte das Medtech-Unternehmen 1984 unter dem Namen Disetronic gegründet, 2003 verkaufte er das Infusions-Geschäft an Roche, behielt jedoch das Injektions-Geschäft.