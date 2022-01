Medizinprodukte Deutschland lässt zertifizierte Medtech-Produkte aus der Schweiz zu Aufatmen bei den Schweizer Medizinaltechnik-Unternehmen: Ihr Verband hat einen Weg gefunden, damit Schweizer Hersteller ihre Produkte weiter in Deutschland verkaufen können. 26.01.2022, 06.51 Uhr

Künstliche Hüftgelenke aus der Schweiz dürfen in Deutschland wieder verkauft werden. (Archivbild) Philipp Schmidli

Künstliche Hüftgelenke, Brustimplantate oder medizinische Masken: Ende Mai beendete die EU die Anerkennung für Schweizer Medtech-Produkte. Hintergrund war das gescheiterte Rahmenabkommen. Konkret geht es um Produkte, die von der Schweizer Zertifizierungsstelle SQS anerkannt wurden.

Der Branchenverband Swiss Medtech reagierte darauf mit zwei Aktionen: Einerseits bot er den 54 Schweizer Herstellern mit SQS-Zertifikaten eine Plattform, um die Kräfte zu bündeln. Acht davon reichten daraufhin Klage vor dem «General Court of the European Union» ein. Andererseits versuchte er via nationale Verbände Einfluss auf die Marktüberwachungsbehörden von anderen EU-Staaten zu nehmen, wie er am Dienstag auf seiner Website schreibt. Ziel war, «dass sich einzelne EU-Staaten gegen das SQS-Verbot der EU-Kommission stellen».

Deutschland akzeptiert Schweizer Zertifizierung

Diese Bemühungen haben gemäss Branchenverband in Deutschland nun zum Erfolg geführt. Deutschland aktzeptiert die Schweizer Zertifizierung. Demnach dürfen die Schweizer Hersteller ihre Medizinaltechnik-Produkte mit SQS-Bescheinigung auch ohne Abkommen in Deutschland weiter verkaufen. «Für uns ist es ganz wichtig und entscheidend, dass Deutschland der erste Staat ist, der gesagt hat, die Schweizer Zertifikate sind noch immer gültig», sagte Daniel Delfosse von Swiss Medtech am Mittwoch in der «SRF»-Sendung «Heute Morgen». «Wir hoffen, dass das jetzt Signalwirkung hat.»

Deutschland habe seinen Entscheid nicht gross begründet. Sie hätten einfach gesagt, dass die Zertifikate rechtlich gesehen nicht ungültig sein sollten. «Das ist auch unsere Überzeugung. Die EU-Kommission hat sie fälschlicherweise als ungültig erklärt», ist Delfosse überzeugt. (abi)