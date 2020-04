Mehr Menschen arbeiten Schicht – dadurch vergrössert sich das Unfallsrisiko Wegen der Coronakrise wird in mehr Betrieben Schichtarbeit eingeführt. Die Suva gibt Tipps, wie Unfälle dabei vermieden werden können. 02.04.2020, 18.26 Uhr

Schichtarbeit, etwa am Fliessband, macht viele Menschen müde. (Symbolbild) Keystone

(gb.) In der momentanen Krise arbeiten mehr Menschen Schicht, weil damit unter anderem die Abstandsregeln besser eingehalten werden können. Die Schichtarbeit mache die Menschen aber oft müde, schreibt die Suva in einer Mitteilung. Unter anderem, weil sie während Randzeiten, zum Beispiel in der Nacht oder früh am morgen, arbeiten müssen und sich nicht zu den gewohnten Zeiten erholen können. Auch ernährten sich Menschen, die Schichtarbeit leisten, meist ungesünder und nähmen sich zu wenig Zeit dafür, heisst es weiter.