Mehr neue Smartphone-Nutzer: Corona bringt einen Digitalisierungsschub Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der Smartphone-Nutzer um 600'000 gestiegen, die Nutzung von Bezahl-Apps wie Twint ist sprunghaft angestiegen. Eine neue Studie spricht von einem Digitalisierungsschub. 01.09.2020, 16.30 Uhr

Die Pandemie habe die Digitalisierung aller Lebensbereiche in der Schweiz beschleunigt (Symbolbild), so eine aktuelle Studie. Keystone

(wap) Das Smartphone wird häufiger genutzt als das Radiogerät, der Laptop öfter als der PC, der Anteil an Handys ohne Internet ist auf acht Prozent gesunken: Diese Veränderungen hat die Interessengemeinschaft Elektronische Medien IGEM in ihrem jährlichen Monitoring festgestellt. Die Pandemie habe in der Schweiz einen Digitalisierungsschub ausgelöst, schreibt die IGEM am Dienstag in einer Mitteilung.