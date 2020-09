Mehr Wissenschaftsjournalismus: TV-Sender im deutschsprachigen Raum spannen zusammen Inmitten der Corona-Pandemie planen öffentlich-rechtliche Sender im deutschsprachigen Raum mehr Beiträge über Wissenschaft und veröffentlichen ein gemeinsames Papier. Unterschrieben hat es auch die SRG. 08.09.2020, 12.36 Uhr

Die TV-Sender wollen Qualität und Quantität des Wissenschaftsjournalismus ausbauen. Keystone

(dpa) Die Krise habe deutlich gemacht, dass wissenschaftliche Erkenntnisse konkrete Auswirkungen auf den Alltag haben, heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Papier von öffentlich-rechtlichen Sendern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Journalistische Qualität bemesse sich auch an der Frage, «wie wissenschaftliche Erkenntnisse konstruktiv-kritisch überprüft, datenjournalistisch kompetent aufbereitet und ausgewogen eingeordnet werden.»