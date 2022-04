MEM-Industrie Volle Auftragsbücher, aber Firmen können nicht liefern Probleme mit der Lieferkette: Nach der Coronapandemie bereitet der Ukraine-Krieg den Schweizer Industriefirmen Sorgen. An eine Deglobalisierung glaubt Swissmem-Präsident Martin Hirzel dennoch nicht. 23.04.2022, 15.56 Uhr

Swissmem-Präsident Martin Hirzel sieht aus dem Takt gefallene Lieferketten. (Archivbild) Keystone

«Der MEM-Industrie geht es eigentlich sehr gut», sagte Swissmem-Präsident Martin Hirzel in der «Samstagsrundschau» von SRF. Die Auftragsbücher seien voll und es gebe eine hohe Nachfrage nach den Gütern. «Aber wir können nicht liefern.» Dies sei mehr als bloss ein Frust. Denn ohne Lieferung könne man auch keine Rechnung ausstellen und so das Geld bei den Kunden einfordern. «Das hat mögliche Konsequenzen für Schweizer Industrieunternehmen.»

Während der Pandemie seien die Lieferketten «komplett aus dem Takt gefallen», sagte Hirzel. Was früher «wie ein Uhrwerk» funktioniert habe, funktioniere heute nicht mehr. Auch der Ukraine-Krieg führe beim Rohmaterial zu Engpässen. Eine Entspannung bei den Lieferketten sei «inzwischen nicht einmal mehr ein Wunschdenken».

Gerade auch der aktuelle Corona-Lockdown in Schanghai werde nochmals für eine «totale Verwerfung» sorgen. «Die Güter, die in drei bis sechs Wochen in Europa ankommen sollten, werden nicht kommen», so Hirzel. Dies werde nochmals alles durcheinander wirbeln.

Chancen für den Werkplatz Schweiz

Allerdings glaubt er nicht, dass nun das Rad der Globalisierung zurückgedreht wird. «Wir alle haben in den vergangenen Jahren stark von den globalen Lieferketten profitiert», gab Hirzel zu bedenken. «Ich glaube nicht, dass es zu einer Deglobalisierung kommt.» Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Globalisierung das wohl beste Armutsbekämpfungsprogramm der Geschichte gewesen sei.

Gleichzeitig sieht er Chancen für den Werkplatz Schweiz. Denn Firmen, die schon vorher auf eine breiter abgestützte Lieferbasis gesetzt hätten und mehr Güter lagerten als üblich, «können heute liefern und gewinnen Marktanteile». Man stelle fest, dass auch die geografische Nähe von Lieferanten einen Wert habe – neben Preis und Qualität. «Und so erleben die Produktionsstandorte Europa und Schweiz tatsächlich eine gewisse Renaissance.»

Er höre bereits heute von den Mitgliedsfirmen oft, dass sie rege angefragt würden als Zweit- oder Notfalllieferant. «Das sind schöne Zusatzaufträge, die helfen, das Geschäft zu stützen.» Dennoch glaubt er, dass der chinesische Markt für alle Industrieunternehmen «sehr spannend» ist und bleibt.

Politisierung des Handels als Problem

Weiter warnte er davor, den Handel zu politisieren. «Wir stellen mit grosser Sorge fest, dass es zu Abschottungen kommt.» Er denkt dabei vor allem an die USA und China. Unterschiedliche Technologiewelten und Verbote, den anderen Standard zu verwenden, hätten Konsequenzen – vor allem für Maschinenbauer. Die Einfuhr und Lieferungen von Maschinen werden dadurch laut Hirzel erschwert.

Das sei eine Herausforderung und habe «das Potenzial eines Worst-Case-Szenarios». Denn eine Schweizer Industriefirma müsse sich fragen, ob sie es sich leisten könne, sämtliche Märkte zu beliefern und Lieferketten abzubilden, die sich nicht berühren. Dies bezweifelt der Swissmem-Präsident für KMU. (abi)