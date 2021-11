Metallindustrie Swiss Steel steigert Absatz im dritten Quartal deutlich Die Swiss Steel Group hat im dritten Quartal 410 Kilotonnen abgesetzt, 23,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Grund ist die stabile Nachfrage in der Automobil- und Maschinenindustrie. 10.11.2021, 08.02 Uhr

Die Swiss Steel Group erwartet für das laufende Jahr ein Betriebsergebnis von bis zu 180 Millionen Euro. (Archivbild) Keystone

Die Swiss Steel Group habe das Potenzial, in den nächsten Monaten Märkte zurückzuerobern und auszubauen, sagt Konzernchef Frank Koch gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch. Grund für den Optimismus sind die gleichentags veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres. Setzte der in Luzern beheimatete Konzern in den Monaten Juli, August und September 2020 noch 332 Kilotonnen ab, waren es nun 410 Kilotonnen. Das ist ein Plus von 23,5 Prozent.