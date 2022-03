Migros Aare: Reto Sopranetti übernimmt Chefposten definitiv

Migros Aare Nach Gäumann-Abgang: Reto Sopranetti übernimmt den Chefposten definitiv Die Migros Aare hat einen neuen Geschäftsleiter: Reto Sopranetti, der das operative Geschäft seit dem überraschenden Abgang von Anton Gäumann bereits ad interim führt, übernimmt die Aufgabe definitiv. 31.03.2022, 10.32 Uhr

Der neue Geschäftsleiter der Migros Aare heisst Reto Sopranetti. Er folgt auf Anton Gäumann, der das Unternehmen 2021 verlassen musste. HO/Migros Aare

Die Verwaltung der in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn aktiven Genossenschaft habe «nach einem umfassenden Selektionsprozess» Reto Sopranetti als neuen Geschäftsleiter der Migros Aare gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der 57-Jährige war bisher als Leiter der Direktion Retail der zweitgrössten von zehn Genossenschaften tätig und hatte im November deren Geschäftsführung bereits ad interim übernommen.

Sopranetti ist seit 25 Jahren für die Migros Aare tätig. Im Selektionsprozess habe er sich nach der öffentlichen Ausschreibung der Stelle «klar als der überzeugendste Kandidat durchgesetzt». lässt sich Thomas Aebersold, Präsident der Verwaltung Migros Aare, in der Mitteilung zitieren. Bis die Leitung der Direktion Retail besetzt ist, wird der Berner auch diese Funktion weiter ausüben. Sopranettis bisherige Stelle soll in den nächsten Monaten neu besetzt werden.

Abrupter Abgang nach 35 Berufsjahren

Im vergangenen November trat der bisherige Migros-Aare-Chef Anton Gäumann nach 35 Jahren bei der Genossenschaft vorzeitig zurück. Als Grund wurden damals «nicht reglementskonforme Abläufe» und Interessenskonflikte genannt. Gäumann soll seiner Ehefrau, die als Rechtsanwältin tätig ist, Aufträge zugeschanzt haben. Der Migros seien dadurch jedoch keine finanziellen Nachteile entstanden, wie es in der damaligen Mitteilung hiess.

Zu seiner Wahl als definitiver neuer Chef will sich Reto Sopranetti erst am Freitag äussern, wie es in der Mitteilung heisst. Dann wird die Migros Aare – wie bereits früher angekündigt – ihre Geschäftszahlen für das vergangene Jahr präsentieren. (agl)