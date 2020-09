Migros senkt Preise von 600 Produkten bis Ende Jahr im Durchschnitt um 10 Prozent Die Migros startet eine nächste Preisoffensive: Rund 600 Produkte sollen bis Ende Jahr im Schnitt 10 Prozent günstiger werden. Mit der Konkurrenz zu den Discountern hat dies laut dem Detailhändler aber nichts zu tun. 14.09.2020, 16.23 Uhr

Die Migros kündigt zahlreiche Preissenkungen an. Bis Ende Jahr sollen 600 Produkte um durchschnittlich 10 Prozent günstiger werden. (Symbolbild) Ralph Ribi

(sat/agl) «Wir wollen der Schweizer Bevölkerung die besten Produkte zu den besten Preisen und in bester Qualität anbieten», schreibt eine Migros-Sprecherin auf Anfrage von CH Media. Dies sei unverändert der Grundauftrag der Migros. Mit den «Aktivitäten der Mitbewerber» hätten die am Montag in Inseraten bekannt gegebenen Preissenkungen nichts zu tun. Damit widerspricht der Detailhändler einem Bericht des Onlineportals «20 Minuten», worin ein Experte als Hintergrund der Vergünstigungen den Preiskampf des Detailhandelsriesen mit den Discountern vermutet.