Milchverarbeiter Hochdorf-Aktionäre gehen wieder leer aus Der Umsatz bricht um über einen Drittel ein. Der Verlust konnte aber stark reduziert werden. 12.04.2021, 07.16 Uhr

Der Hauptsitz des Milchverarbeiters in Hochdorf. (Bild: Corinne Glanzmann, 5. April 2018)

(mim) Der Milchverarbeiter Hochdorf befindet sich weiterhin in den roten Zahlen. 2020 konnte der Reinverlust aber von über 271 Millionen Franken im Vorjahr auf nun 70,3 Millionen Franken reduziert werden, wie einer Mitteilung von Montag zu entnehmen ist. Auch auf Stufe Ebit (Gewinn vor Zinsen und Steuern) resultierte ein Minus von 67,9 Millionen Franken. Hochdorf verzichtet vor diesem Hintergrund erneut darauf, den Aktionären Geld auszuschütten. Dies war bereits in den letzten beiden Jahren der Fall, seitdem sich Hochdorf in einer tiefen Krise befindet.