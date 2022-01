Milchwirtschaft Rekordjahr: Schweiz exportiert über 82'000 Tonnen Käse Schweizer Käse ist gefragt: Im vergangenen Jahr wurden 82'470 Tonnen Käse im Wert von 756,7 Millionen Franken exportiert. Die Importe stiegen auf 75'774 Tonnen. 31.01.2022, 11.11 Uhr

Schweizer Käse ist im Ausland sehr beliebt. (Symbolbild) Keystone

Frohe Nachrichten aus der Käsebranche: Nach dem Rekordjahr 2020 stiegen die Exporte von Schweizer Käse 2021 erneut stark an. Das teilten Switzerland Cheese Marketing (SCM) und TSM Treuhand am Montag gemeinsam mit. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr beträgt mengenmässig 6,9 Prozent und wertmässig 9,1 Prozent. Die wertmässige Steigerung geht auf die gestiegene Exportmenge sowie auf Preiserhöhungen zurück: So stieg der durchschnittliche Exportpreis von 9 Franken pro Kilogramm auf 9,18 Franken.