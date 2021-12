Bundesgericht gibt grünes Licht für Innovationspark Zürich

Militärflugplatz Dübendorf Das Bundesgericht gibt grünes Licht für den Innovationspark Zürich Der Gestaltungsplan der Zürcher Baudirektion ist rechtskonform. Dies entschied das Bundesgericht, nachdem das kantonale Verwaltungsgericht das Projekt gestoppt hatte. 22.12.2021, 12.31 Uhr

«Rückenwind»: Regierungsrätin Carmen Walker Späh mit ihrem Kollegen Martin Neukom auf dem Flugplatzareal. (Archiv) Keystone

Ein Anwohner hatte gegen den Gestaltungsplan für einen Innovationspark auf dem Gelände des Militärflugplatzes in Dübendorf Beschwerde eingelegt. In einem ersten Urteil erhielt er damit vom Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Recht. Kantonale Gestaltungspläne seien nur für konkrete Bauprojekte zulässig, für eine Zonenplanänderung sei die Gemeinde zuständig, argumentierte das Verwaltungsgericht und führte an, dass der Innovationspark teilweise auf Landwirtschaftsland gebaut würde.