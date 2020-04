Mobilezone lanciert neue Dachmarke in Deutschland Mobilezone bündelt seine Eigenmarken in Deutschland neu unter der Dachmarke Powwow. Dabei fokussiert das Mobilfunkunternehmen aufs Online-Geschäft. 01.04.2020, 08.28 Uhr

Mit Powwow fokussiert Mobilezone Deutschland vermehrt auf das Online-Geschäft. Davon soll auch Mobilezone Schweiz profitieren. Keystone

(agl) Zur neuen Dachmarke gehören unter anderem die Mobilezone-Marken Sparhandy, Deinhandy oder HandyInRaten, wie Mobilezone am Mittwoch mitteilte. Der Fokus liege bei Powwow auf dem digitalen Bereich. «Wir haben mit Sparhandy und Deinhandy die beiden marktführenden Marken der Online Bundle-Vermarktung in unserem Portfolio und wollen hier natürlich den Markt aktiv gestalten und weiterentwickeln», sagt Powwow-CEO Jens Barth in der Medienmitteilung.