Mobilezone steigert Umsatz und Gewinn – besonders in der Schweiz Die im Kommunikations-Geschäft tätige Schweizer Unternehmensgruppe Mobilezone machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Franken und meldete einen Konzerngewinn von 44,4 Millionen. 13.03.2020, 08.03 Uhr

Mobilezone hat den Konzerngewinn im letzten Jahr um 12,3 Prozent gesteigert.







Oliver Menge

(sat) In einer Mitteilung vom Freitag bewertet Mobilezone die publizierten Zahlen als «gut». Das Unternehmen habe damit an die erfolgreichen Jahre anknüpfen können. «Für das Schweizer Geschäft konnten wir das beste Geschäftsergebnis der letzten fünf Jahre erzielen», lässt sich CEO Markus Bernhard in der Mitteilung zitieren. Konkret nahm der Aussenumsatz im Heimmarkt zwar um 3,7 Prozent auf 273 Millionen ab, dennoch konnte das Betriebsergebnis in der Schweiz um 40,5 Prozent auf 20,9 Millionen Franken gesteigert werden. Zum Vergleich: Der Konzerngewinn wurde letztes Jahr um 12,3 Prozent gesteigert.