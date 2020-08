Mobility wird grün – die Carsharingfirma stellt komplett auf Elektro um Mobility will bis 2030 sämtliche 3120 Fahrzeuge auf emissionsfreien Elektroantrieb umrüsten. Bis 2040 wird das gesamte Unternehmen klimaneutral. Noch bleibt eine Hürde: die Elektro-Ladeinfrastruktur. 26.08.2020, 09.24 Uhr

Ein Mobility-Auto in Zürich. Bald wird der Anteil der Elektroautos beim Carsharingunternehmen stark steigen. Gaetan Bally

(rom) Ein Auto zu teilen statt eines zu besitzen ist per se klimafreundlich. Nun geht das Carsharingunternehmen noch einen Schritt weiter: «Unser langfristiges Ziel lautet, als Unternehmen komplett klimaneutral zu werden», kündigt Geschäftsführer Roland Lötscher in einer Medienmitteilung vom Mittwoch an. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die komplette Mobility-Flotte bis spätestens 2030 elektrifiziert und somit im Betrieb emissionsfrei.