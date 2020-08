Murdoch kann bei Basler Messegruppe MCH nicht so einfach einsteigen wie geplant Die Übernahmekommission kippt den Entscheid der MCH-Aktionäre, James Murdoch bei der kriselnden Messebetreiberin einsteigen zu lassen. Sie heisst damit eine Beschwerde der LLB Swiss Investment gut. 21.08.2020, 10.28 Uhr

Die Aktionäre der MCH Group hatten Anfang August der Beteiligung Murdochs zugestimmt. Nicole Nars-Zimmer

(gb.) Laut der Übernahmekommission ist eine Statutenänderung, die an der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group Anfang August beschlossen wurde, ungültig. Dies teilte die MCH Group am Freitag mit. Die Mehrheit der Aktionäre hatte sich dafür ausgesprochen, dass sich James Murdochs Firma Lupa Systems LLC ohne ein öffentliches Übernahmeangebot an der kriselnden Messebetreiberin beteiligten darf.