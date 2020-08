Nach dem Coronalockdown hat sich der Buchhandel fast schon wieder erholt Der Buchhandel in der Schweiz erholt sich überraschend gut vom Lockdown. Im Juli lagen die Umsätze laut dem Branchenverband noch 3,4 Prozent hinter dem Vorjahresmonat. 12.08.2020, 06.52 Uhr

Der Buchhandel in der Schweiz hat sich nach dem Lockdown fast erholt – und darf nun hoffen, die eingeläutete Trendwende nicht zu verpassen. Patrick Luethy

(sat) Dass alle Läden im März und April wegen der Coronapandemie acht Wochen schliessen mussten, sei zwar auch für den Buchhandel ein «Riesenschock» gewesen, sagt Tanja Messerli. «Trotzdem gab es Buchhandlungen, die erzählt haben, ‹das war wie Weihnachten›», sagte die Geschäftsleiterin ad interim des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbands (SBBV) am Mittwoch gegenüber Radio SRF (Beitrag online nicht verfügbar). Denn viele kleine Buchläden hätten in dieser Zeit «das Onlinegeschäft so richtig ankurbeln» können, so Messerli. Und viele Menschen hätten das regionale Buchhandlungsgeschäft berücksichtigen wollen. Besonders gefragt gewesen seien Kinder- und Jugendbücher.