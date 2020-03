Nach Gewinnsprung: Pharma-Zulieferer Siegfried bleibt trotz Corona optimistisch Das Zofinger Liefe-Science-Unternehmen Siegfried ist trotz Corona-Virus für 2020 optimistisch. Nach eigenen Angaben wird ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich erwartet. 04.03.2020, 07.29 Uhr

Siegfried konnte seinen Reingewinn steigern. Keystone

Das neue Werk in Nantong (bei Schanghai, rund 300 Beschäftigte) produziert nach einem gut zweiwöchigen Unterbruch wieder. Am Hauptsitz in Zofingen läuft aktuell die Installation einer Mehrzweckteilanlage für eine chemische Spezialtechnologie. Die Inbetriebnahme soll noch dieses Jahr erfolgen.