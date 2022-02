Flugreisende kompensieren Treibhausgase lieber doch nicht

Nachgerechnet CO2-Kompensation von Flugreisen: Zahlungsbereitschaft «nahe null» Eine Analyse der CO 2 -Kompensationszahlungen von Flugpassagieren zeigt: Auch wenn sich viele in Kundenbefragungen zahlungsbereit zeigen, zahlen in Wirklichkeit nur wenige. 23.02.2022, 10.58 Uhr

Wenn es ans Bezahlen geht, haben viele Flugpassagiere die guten Absichten wieder vergessen. (Symbolbild) Keystone

Mit einer CO 2 -Kompensation ohne schlechtes Klimagewissen in die Ferien fliegen ist in Mode: Kundenbefragungen zeigen regelmässig ein hohes Interesse an freiwilligen Kompensationssystemen. Doch die Heuchelei fliegt mit, wie nun eine Analyse der Universität Bern zeigt: In Zusammenarbeit mit einer nicht näher genannten Schweizer Fluggesellschaft untersuchten Forscher anhand von nackten Zahlen die tatsächliche Bereitschaft, die eigenen Flüge zu kompensieren.

Das Resultat: Nur gerade vier Prozent der Flüge werden kompensiert. Die mittlere Zahlungsbereitschaft liegt bei unter einem Franken pro Tonne CO 2 . Zum Vergleich: Im europäischen Emissionshandel ist eine Tonne etwa 90 Euro wert. «Die Ergebnisse weisen auf eine starke Diskrepanz zwischen Umwelteinstellung und tatsächlichem Umweltverhalten hin», fasst die Uni Bern das Studienergebnis am Mittwoch in einer Mitteilung zusammen.

Das Resultat sei wenig überraschend, sagt Co-Autor Sebastian Berger. «Diese Ergebnisse zeigen deutlich auf, dass es in keiner Weise ausreicht, auf freiwilligen Klimaschutz zu setzen», wird er in der Mitteilung der Uni Bern zitiert. Francisco Schröder, ebenfalls Co-Autor, nimmt die Studie gar zum Anlass für weitreichende politische Forderungen: «Es braucht politische Regeln, neue gesellschaftliche Normen, und kluge Regulierung, sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene.» (wap)