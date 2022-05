Zug statt Flugzeug: Bei Pauschalreisen hat man die Wahl

Nachhaltigkeit Zug statt Flugzeug: Neu haben Reisende bei Pauschalangeboten die Wahl Das Reiseunternehmen Hotelplan will nachhaltiger werden: Bei Pauschalreisen im nahen Ausland mit Migros Ferien kann bei der Anreise zwischen Zug und Flugzeug gewählt werden. 11.05.2022, 10.13 Uhr

Zug statt Flugzeug: Neu haben Reisende bei Pauschalangeboten von Migros Reisen die Wahl. Keystone

Wer künftig eine Pauschalreise ins benachbarte Ausland bei Migros Reisen bucht, hat neu die Wahl zwischen einer An- und Abreise mit dem Zug oder Flugzeug. Das schreibt das Reiseunternehmen Hotelplan Schweiz, zu dem Migros Reisen gehört, am Mittwoch in einer Mitteilung.