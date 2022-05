NDG: Bundesrat will gewalttätige Extremisten früher abhören

Nachrichtendienstgesetz Der Bundesrat will gewalttätige Extremisten früher abhören Als Reaktion auf die neue Bedrohungslage will der Bundesrat das Nachrichtendienstgesetz anpassen. Namentlich sollen gewalttätige Extremisten früher abgehört werden dürfen. Samuel Thomi 19.05.2022, 12.39 Uhr

Der neue Nachrichtendienstchef Christian Dussey (l.) und Viola Amherd präsentieren Vorschläge zur Reform des Geheimdienstgesetztes. Keystone

«Die sicherheitspolitische Ausgangslage hat sich geändert», sagte Viola Amherd am Donnerstag mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Das gelte aber auch für den gewalttätigen Extremismus, wie die Bundesrätin vor den Medien in Bern ausführte. Fazit der Chefin des Verteidigungsdepartements (VBS): «Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Bedrohungen ist heute grösser.» Und obwohl der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) laut Amherd in beiden Themenbereichen «eine zentrale Rolle» spielt, und sich das Nachrichtendienstgesetz (NDG) in den vergangenen vier Jahren «grundsätzlich bewährt» habe, drängen sich bereits Anpassungen auf.

Mit dem am Mittwoch vom Bundesrat verabschiedeten Entwurf für eine Reform des NDG will die Landesregierung drei Ziele erreichen:

Ausweitung der Beschaffungsmassnahmen: Wie vom Parlament gefordert, soll der Nachrichtendienst neu auch bereits bei «schweren Bedrohungen» Informationen vorsorglich beschaffen dürfen. Zur Frage, auf wen das beispielsweise zutreffen könnte, schreibt das VBS: «Organisationen und Personen, welche die demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen ablehnen und zum Erreichen ihrer Ziele Gewalttaten befürworten, fördern oder verüben.»



Die Zugehörigkeit zu bestimmten Kreisen wie Coronakritikern, Klimaaktivisten oder die politische Orientierung der Betroffenen spiele dabei keine Rolle, so Geheimdienstchef Christian Dussey. Und VBS-Chefin Amherd sagte: «Eine Drohung reicht sicher nicht.» Auch müssten betroffene Personen oder Organisationen «grundsätzliche staatliche Prinzipien ablehnen oder massiv Gewalt anwenden». Zudem brauche es für diese Massnahme eine Genehmigung durch sie selber wie auch durch das Bundesverwaltungsgericht. Neues Datenmanagement: Ebenfalls vom Parlament angeregt worden ist eine Neuorganisation der Datenspeicherung. Vereinfacht gesagt sollen die geheimdienstlich gewonnenen Informationen von allgemein Infos getrennt werden.



Laut Christian Dussey wird dies die Arbeit «massiv erleichtern». Laut dem NDB-Chef etwa im Umgang mit Gesuchen von Bürgern, die wissen wollen, was der Geheimdienst über sie speichert. Aktuell binde deren Bearbeitung «sehr viele Ressourcen», weil auf unterschiedliche Weisen gesammelte Infos im Einzelfall bewertet werden müssen. Aufsicht vereinfachen: Was bereits 2015 bei der Beratung des aktuell gültigen Nachrichtendienstgesetzes diskutiert und vom Parlament verworfen worden ist, soll nun doch noch umgesetzt werden: Die unabhängigen Aufsichtsbehörden für die Funkaufklärung (UKI) und die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (AB-ND) sollen zu einer Aufsichtsbehörde für den ganzen NDB fusioniert werden.

Interessierte Kreise können sich im Rahmen der Vernehmlassung nun vier Monate lang zum bundesrätlichen Vorschlag für ein neues Nachrichtendienstgesetz äussern. Wie Geheimdienst-Chef Dussey sagte, wird dieses «frühestens 2026» in Kraft treten können.

Am Donnerstag hat Viola Amherd zudem den neuen Geheimdienstchef offiziell vorgestellt. Christian Dussey ist zwar ist bereits im November vom Bundesrat gewählt worden und hat seinen neuen Job am 1. April schon angetreten. Wegen einer Grippe musste die VBS-Vorsteherin die Vorstellung des bisherigen Botschafters in Teheran jedoch absagen. Vor seiner Zeit im Iran war Dussey etwa beim damaligen strategischen Nachrichtendienst des VBS tätig und leitete das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Dussey folgte auf Jean-Philippe Gaudin. Der Romand musste im Sommer gehen. Er stolperte über die Crypto-Affäre.