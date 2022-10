Seilbahnpionier Willy Garaventa ist gestorben

Nachruf Seilbahnpionier Willy Garaventa aus Immensee ist gestorben Willy Garaventa gilt als der Schweizer Seilbahnpionier schlechthin. Nun ist der Zentralschweizer im Alter von 88 Jahren verstorben. Mit Geschick und Engagement hat er einen Weltmarktführer aufgebaut. Reto Wattenhofer 21.10.2022, 07.44 Uhr

Willy Garaventa fotografiert – wo könnte es anders sein – in seiner Seilbahn. Keystone

Wer in der Schweiz in einer Seilbahn sitzt, wird vermutlich irgendwo in der Kabine eine Plakette finden, auf der «Garaventa» steht. Denn die Firma produziert seit knapp 100 Jahren Seilbahnen. Nun ist ihr Gründer Willy Garaventa verstorben. Gemäss den Todesanzeigen, die am Freitag in verschiedenen Zeitungen erschienen sind, ist er letzten Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben.