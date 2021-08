SNB-Chef fällt wegen medizinischem Eingriff vorübergehend aus

Nationalbank SNB-Chef Jordan fällt wegen medizinischem Eingriff vorübergehend aus Der Chef der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, musste sich am Wochenende einem medizinischen Eingriff unterziehen. Er sei wohlauf, wird für eine Erholungsphase aber ausfallen. Aktualisiert 23.08.2021, 07.48 Uhr

Thomas Jordan amtet seit 2012 als Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Keystone

Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, musste am Wochenende nach einer Vorsorgeuntersuchung medizinisch behandelt werden. Dies teilte die Nationalbank am Montag mit. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und Jordan befinde sich in guter Verfassung.