Nationalbank verliert 6,8 Milliarden mit Fremdwährungen – und gewinnt 7,1 Milliarden mit Gold

Trotz Coronakrise meldet die Schweizerische Nationalbank für das erste Halbjahr 2020 einen Gewinn von 0,8 Milliarden Franken.

31.07.2020, 07.46 Uhr

Steigende Goldpreise wogen die Verluste bei den Devisen auf.

Keystone

(wap) Mit Fremdwährungen war im ersten Halbjahr 2020 nicht viel Geld zu machen. Wegen der Pandemie sei die Volatilität auf den Finanzmärkten hoch gewesen, schreibt die Schweizerische Nationalbank SNB in ihrem am Freitag veröffentlichten Zwischenbericht. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verbuchte sie auf den Fremdwährungspositionen deshalb einen Verlust von 7,1 Milliarden Franken.