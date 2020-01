Negativzinsen: Schweizer Sparer geraten stärker unter Druck Die Zinsen für Sparkonten fallen weiter. Anfang Jahr haben mehrere Banken ihre Zinssätze gesenkt. Laut dem Vergleichsdienst moneyland.ch sind die Sparzinssätze so tief wie noch nie. 14.01.2020, 10.53 Uhr

Ein Sparkonto bei einer Schweizer Bank lohnt sich in den meisten Fällen kaum. Laut einer neuen Auswertung lagen die Zinssätze im Schnitt bei 0,05 Prozent.

Symbolbild: Alex Spichale

(rwa) Im Januar haben etwa die Migros Bank, die Aargauische, die Basellandschaftliche und die Zuger Kantonalbank die Zinssätze auf ihre Sparkonten gesenkt. Eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung von moneyland.ch zeigt nun: So tief waren die Sparzinssätze in der Schweiz noch nie.