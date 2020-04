Nestlé übertrifft Erwartungen an Wachstum im ersten Quartal Nestlé hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres ein Wachstum von 4,3 Prozent erreicht. Die Jahresprognose passt der Lebensmittelkonzern trotz der Coronakrise nicht an. 24.04.2020, 09.03 Uhr

CEO von Nestlé ist Ulf Mark Schneider. Keystone

(gb.) Nestlé wuchs im ersten Quartal in allen Märkten ausser in Asien, wo wegen tieferer Umsätze in China ein Rückgang von 4,6 Prozent entstand. Am stärksten entwickelten sich die amerikanischen Märkte mit einem Wachstum von 7,4 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Über die ganze Gruppe betrug das Wachstum 4,3 Prozent. Nestlé ist damit deutlich besser unterwegs als von Finanzanalysten erwartet.