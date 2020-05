Neuer GAV für private Sicherheitsbranche tritt in Kraft Der neue, angepasste Gesamtarbeitsvertrag der Sicherheitsbranche wurde vom Bundesrat gutgeheissen. Er enthält unter anderem Anpassungen in den Bereichen Löhne, Vaterschaftsurlaub, und Arbeitszeitverwaltung. 19.05.2020, 13.42 Uhr

Der angepasste GAV beinhaltet unter anderem einen Lohnzuschlag für bewaffnetes Personal. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) wurde zwischen dem Verband Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen (VSSU) und der Gewerkschaft Unia verhandelt. Er tritt am 1. Juni 2020 in Kraft. Das teilten die Gewerkschaft und der VSSU in einem Communiqué am Dienstag mit.