Neues Gebäude für Forschung und Entwicklung: ABB investiert 40 Millionen am Standort Turgi Der Elektrotechnikkonzern ABB will seine Präsenz in der Schweiz stärken und rund 40 Millionen Schweizer Franken am Standort Turgi im Kanton Aargau investieren. 08.09.2020, 11.40 Uhr

Der ABB-Standort Turgi wird um ein weiteres Gebäude ausgebaut und soll für die Entwicklung von Technologien eine wichtige Rolle spielen.







Severin Bigler

(agl) Bis 2024 soll in Turgi ein neues Multifunktionsgebäude mit einer Fläche von 7000 Quadratmetern entstehen, teilte ABB am Dienstag mit. Es soll sowohl Büroräumlichkeiten als auch Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen beheimaten. Baubeginn ist im Frühling 2021 geplant. «Diese Investition ist die bedeutendste, die wir seit rund 10 Jahren in der Schweiz tätigen werden», wird Robert Itschner, Country Managing Director von ABB Schweiz in der Mitteilung zitiert.