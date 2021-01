Neuzulassungen 2020 war das schlechteste Autojahr seit über 40 Jahren Die Autoverkäufe in der Schweiz und in Liechtenstein sind im Jahr 2020 deutlich eingebrochen. Einen Boom gab es derweil bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen. 04.01.2021, 17.01 Uhr

Der Anteil an Autos mit alternativen Antrieben ist 2020 stark gestiegen. (Symbolbild) Keystone

(agl) Im vergangenen Jahr kamen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein knapp 240'000 Personenwagen neu auf die Strasse. Das sind 24 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Vereinigung Auto-Schweiz am Montag mitteilte. Die Coronapandemie habe für das «schlechteste Ergebnis am Automarkt seit über 40 Jahren» gesorgt.