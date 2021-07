Neuzulassungen Camper-Boom bleibt auch dieses Jahr ungebrochen Die Schweiz ist im Camping-Fieber: Die Nachfrage nach Campern ist im ersten Halbjahr 2021 erneut deutlich gestiegen, wie neue Zahlen zeigen. 13.07.2021, 11.19 Uhr

Camping ist seit Ausbruch der Coronakrise in der Schweiz besonders beliebt. (Symbolbild) Keystone

Insgesamt wurden in der Schweiz und in Liechtenstein in den ersten sechs Monaten des Jahres 4438 neue Camper in Verkehr gesetzt, wie der Verband Auto Schweiz am Dienstag mitteilt. Im Vorjahr waren es noch 3240. Mit der Coronakrise hat Camping hierzulande an grosser Beliebtheit gewonnen. Wenig Interesse bestand laut Auto Schweiz derweil an Reisecars. Im ersten Halbjahr 2021 wurden 43 Cars zugelassen, 2019 waren es noch mehr als dreimal so viele.