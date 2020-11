Novartis will einer der weltweit grössten Medizin-Player werden Bei einem Meeting mit den Investoren stellte der Basler Pharmakonzern seine Pläne vor: Mit innovativen Eigenprodukten will das Unternehmen in die Top-Liga aufsteigen. 24.11.2020, 07.59 Uhr

Novartis will mit innovativen Medikamenten wachsen und Margen von über 30 Prozent erzielen. Keystone

(wap) Wachsen wolle der Konzern in den nächsten Jahren mit Produkten aus der eigenen Pipeline, sagte CEO Vas Narasimhan an einem Investorenanlass. 49 neue Produkte befänden sich vor oder in der Registrierung, weitere 116 seien in Vorbereitung, schreibt der Pharmakonzern danach in einer Mitteilung vom Dienstag. 48 Prozent des Umsatzes in der Sparte Innovative Medicines würden bereits durch sogenannte «Wachstumstreiber» generiert.