Öffentliche Verwaltungen hinken bei digitaler Infrastruktur hinterher Eine Umfrage unter Verwaltungsangestellten zeigt Mängel bei der digitalen Infrastruktur: Nur ein Viertel der Beschäftigten im öffentlichen Sektor konnte während des Lockdowns von zu Hause aus arbeiten. In den Gemeindeverwaltungen waren es gar bloss 13 Prozent. 07.08.2020, 08.30 Uhr

Verwaltungsangestellte arbeiteten seltener als andere Beschäftige von zu Hause aus. Keystone

(gb.) Für rund 75 Prozent der Angestellten in der öffentlichen Verwaltung war es während des Lockdowns nicht oder nur teilweise möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Zu diesem Resultat kommt eine Umfrage des Beratungsunternehmen Deloitte, die am Freitag veröffentlicht wurde. Der Wert liege unter dem Durchschnitt aller Schweizer Beschäftigen, heisst es in einer Mitteilung. In der Privatwirtschaft habe je nach Branche mehr als jeder zweite Angestellte von zu Hause aus gearbeitet.