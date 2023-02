Nightjet nach Hamburg: SBB kämpft mit ausfallenden Nachtzügen

öffentlicher verkehr Von wegen Frühbuchen: An diesen Daten können Sie im Sommer (noch) nicht im SBB-Nachtzug fahren Der Wiedereinstieg der SBB ins Geschäft mit Nachtzügen durch halb Europa bleibt ein Sorgenkind. Während sich die Reparatur des Chaos-Nachtzug nach Prag um Monate verzögert, drohen nun zur Ferienzeit auf der Paradelinie nach Hamburg sogar wochenlange Ausfälle. Samuel Thomi Jetzt kommentieren 22.02.2023, 16.00 Uhr

Fährt vorübergehend nur bis Hannover: Der Nachtzug nach Hamburg. Und auch der Chaos-Nachtzug nach Prag ist noch nicht zurück in der Spur. Keystone

Nach dem freiwilligen Rückzug kann es der SBB nicht schnell genug gehen damit wieder Fuss zu fassen im europäischen Nachtzug-Geschäft. Denn dieses geniesst in der Bevölkerung und der Politik viele Sympathien. Doch auf dem Weg zurück zu den nächtlichen Zugverbindungen lauern viele Stolpersteine, wie die Bundesbahn gerade schmerzlich erfahren muss.

Da ist einerseits der Chaos-Nachtzug nach Prag. Dort muss die SBB auf Anfrage von CH Media eingestehen, dass die Reparatur der mangelhaften Liegewagen deutlich länger dauert als noch Anfang Jahr kommuniziert. Statt bis Anfang Februar werde die Reparatur der Energieversorgungsanlagen in den Eisenbahnwagen «sicher noch bis Anfang April» dauern, schreibt Sprecherin Luana Quinter.

Schlafwagen fehlten bereits vor Jahresfrist

Der Nachtzug nach Prag wird von der tschechischen Bahn CD in Zusammenarbeit mit den SBB, ÖBB und DB betrieben. Seit dem vergangenen Dezember ist er die jüngste Ergänzung des Nachtzug-Netzes ab der Schweiz.

Mit vergleichbaren Problemen hatte die SBB vor gut einem Jahr auch bei der Wiederaufnahme der Verbindung nach Amsterdam zu kämpfen. Weil ein Schlafwagen fehlte, gab es für betroffene Fahrgäste statt ein Bett jeweils ebenfalls kurzfristig nur eine Schlafgelegenheit im Liegewagen.

Doch nun gibt es weiteres Ungemach auf Schweizer Nachtzugverbindungen. Und diesmal gleich auf einer der Paradelinien – nämlich jener nach Hamburg. Im März fällt der Nightjet ganze zwei Wochen lang aus – respektive wird nur bis Hannover verkehren. «Baustellenbedingt», wie die SBB auf Anfrage schreibt.

Fahrplan weiss von nichts

Wer dennoch bis ins Stadtzentrum Hamburgs reisen will, muss um 6.04 Uhr auf den ICE der Deutschen Bahn umsteigen und nach Hamburg-Harburg weiterfahren. Dort steht dann ein weiterer Umstieg an auf eine Nahverkehrsverbindung nach Hamburg Hauptbahnhof (dies alles zusammen mit Fahrgästen der Nightjet-Verbindung aus Wien).

Tönt alles nicht gerade nach dem versprochenen Reisekomfort wie im Hotel. Und bei der Heimkehr abends steht dasselbe Prozedere in umgekehrter Richtung an, wie in Bahnforen im Internet zu lesen ist.

Wer derzeit im fraglichen Zeitraum nämlich «Hamburg» als Ziel im Fahrplan eintippt, erhält nicht einmal diese Umsteige-Verbindung ans Ziel angezeigt. Dazu, wie auch zur Weiterfahrt aus Hannover nach Hamburg und den Gründen für den doch einigermassen langen Streckenunterbruch, äussert sich die SBB-Sprecherin auf Anfrage nicht.

Viel weiteres Ungemach droht

Doch damit nicht genug: Ab Mai wird laut Luana Quinter auf dem deutschen Bahnabschnitt des Nightjet nach Hamburg erneut gebaut werden. Deshalb sind die Buchungsfenster zur besten Ferienreisezeit an insgesamt rund sechs Wochen noch immer nicht geöffnet worden (Details siehe Infobox).

Nachzüge nach Hamburg: Hier dürfen Sie noch hoffen 3.-17. März: Der Hamburg-Nachtzug fährt nur bis Hannover

8. April: Fahrzeiten können sich noch ändern

14.-26. Mai: Durchführung offen, allf. angepasster Fahrplan

28. Mai-2. Juni: Durchführung offen, allf. angepasster Fahrplan

8.-10. Juni: Durchführung offen, allf. angepasster Fahrplan

7.-10. Juli: Durchführung offen, allf. angepasster Fahrplan

14.-26. Juli: Durchführung offen, allf. angepasster Fahrplan

Normalerweise können Nachtzüge sechs Monate im Voraus gebucht werden – aktuell also bereits bis in den August. Ob – und wenn ja in welchem Umfang – dies auf der Verbindung nach Hamburg noch der Fall sein wird, kann Quinter derzeit jedoch nicht sagen.

Das aktuelle Nachtzug-Angebot aus der Schweiz besteht nebst den Verbindungen nach Prag und Hamburg aktuell aus den Nightjet-Verbindungen Zürich-Basel-Amsterdam, Zürich-Basel-Berlin, Zürich-Sargans-Wien und Zürich-Sargans-Graz sowie den Euronight-Zügen Zürich-Wien-Budapest, Zürich-Sargans-Zagreb und einer weiteren Verbindung von Zürich nach Prag über Sargans und Österreich.

Folgen des knappen CO 2 -Nein

Ginge es nach der SBB, wäre das Nachtzug-Angebot längst bereits weiter ausgebaut. Doch zuerst machte das Stimmvolk der Bundesbahn mit dem knappen Nein zum CO 2 -Gesetz einen Strich durch die Rechnung. Bis eine Nachfolgevorlage steht, fehlen die darin für Nachtzüge vorgesehenen 30 Millionen Franken Fördergelder.

Darum hat die Bundesbahn bis zu diesem Entscheid namentlich die Wiederaufnahme der Verbindung nach Barcelona auf Eis gelegt. Und auch die Wiederaufnahme der Nachtzuglinie nach Rom verzögert sich.