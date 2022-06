Störung bei Twint-App, Postfinance und Visa

Online-Zahlungsmittel Mitten im Samstagseinkauf: Störungen bei Twint, Postfinance und weiteren Banken Seit Samstagmittag fallen gleich mehrere Online-Zahlungsmittel aus: Nicht mehr verfügbar ist Twint. Aber auch zu Postfinance, Visa und weiteren Banken gibt es Störungsmeldungen aus der ganzen Schweiz. Samuel Thomi Aktualisiert 04.06.2022, 13.50 Uhr

Aktuell nicht verfügbar: Die Bezahlapp Twint. Auch von Postfinance und Visa gibt es am Samstag zahlreiche Fehlermeldungen. Screenshot

Twint ist wegen einer technischen Störung «vorübergehend nicht verfügbar», heisst es in der Bezahl-App. Und das Unternehmen schreibt in der Meldung weiter, es werde «mit Hochdruck an einer Lösung» gearbeitet. Ziel sei es, dass die Nutzerinnen und Nutzer «in Kürze» wieder einwandfrei twinten könnten. Die Medienabteilung von Twint war am Pfingstsamstag für weitere Ausführungen zunächst nicht erreichbar.