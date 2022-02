Ältere Menschen entdecken das Online-Shopping

Onlinehandel Ältere Menschen entdecken während Corona das Online-Shopping Corona hat dem Onlinehandel Flügel verliehen. Vor allem Ältere und Menschen mit ausländischem Pass bestellen so viel online wie noch nie. Das zeigt eine Analyse von Comparis zusammen mit Crif. 09.02.2022, 06.46 Uhr

Vor allem Pensionäre und Menschen mit ausländischem Pass haben während Corona das Online-Shopping für sich entdeckt. (Symbolbild) Keystone

Der Onlinehandel in der Schweiz dürfte 2021 auf 15 Milliarden Franken angewachsen sein. 2020 betrug der Umsatz, der mittels Mausklick erzielt wurde, noch 13,1 Milliarden. Das teilte der Online-Vergleichsdienst Comparis am Mittwoch mit, der zusammen mit der Wirtschaftsauskunftei Crif den Onlinehandel analysiert hat.

Dabei zeigt sich eine Verschiebung in den Alterskategorien von Jung zu Alt: Der Anteil der 55- bis 65-Jährigen beim Online-Einkauf wuchs von 14,1 Prozent vor der Pandemie bis Ende 2021 auf 15,1 Prozent. Der Anteil der Rentnerinnen und Rentner, die mittels Mausklick einkaufen, erhöhte sich gleichzeitig von 13,3 auf 14,1 Prozent, wie es weiter heisst. Gemäss Comparis legten bei den Jüngeren einzig die 30- bis 40-Jährigen um 0,9 Prozentpunkte auf 21,3 Prozent zu.

Güter des täglichen Bedarfs stark nachgefragt

Bei den jungen Erwachsenen (20 bis 24 Jahre) sank der Anteil hingegen um 0,9 Prozentpunkte. Unter dem Strich haben damit die älteren Generationen überproportional zum Marktwachstum beigetragen. «Ein Grund für diese Verschiebung zwischen den Generationen ist die starke Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs», wird Michael Kuhn von Comparis zitiert. Das zeige sich bei Digitec Galaxus: Der Onlinehändler habe das stärkste Umsatzwachstum in den Bereichen Supermarkt, Do it + Garten, Wohnen, Baby und Spielwaren verzeichnet.

Für den Schub verantwortlich sind vor allem Ausländerinnen und Ausländer sowie Personen aus der Deutschweiz. «Da immer mehr Ältere und Menschen mit ausländischem Pass online shoppen, schliessen sich hier Gräben zwischen der Aufteilung in der Bevölkerung und dem Einkaufen per Mausklick», sagt Kuhn. (abi)