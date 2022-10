Finanzspritze: SBB erhält vom Bund drei Milliarden Franken

PANDEMIE Bund greift SBB mit zusätzlichen drei Milliarden Franken unter die Arme Wegen der Pandemie wächst die Verschuldung der SBB. Nun will der Bundesrat mit einer weiteren Finanzspritze die Verluste im Fernverkehr ausgleichen. Total erhält das Unternehmen drei Milliarden Franken. Dario Pollice Aktualisiert 19.10.2022, 16.21 Uhr

Mit weiteren finanziellen Mitteln will der Bundesrat die finanzielle Schräglage der SBB stabilisieren. (Symbolbild) Keystone

Die Coronakrise hat die SBB hart getroffen. Allein 2021 schrieben die Bundesbahnen einen Verlust von 325 Millionen Franken. Mittlerweile ist die Nettoverschuldung des Unternehmens auf 11 Milliarden angewachsen.

Angesichts dieser finanziellen Schräglage hat der Bundesrat seine bereits im Dezember angekündigten Massnahmen für die SBB nun in einzelnen Punkten angepasst. Damit setzt er auch eine vom Parlament angenommene Motion um, die zusätzliche Finanzhilfen für den Bundesbetrieb forderte. Eine Vernehmlassung ist noch vor Jahresende geplant.

Konkret hat die Landesregierung am Mittwoch einen A-Fonds-perdu-Beitrag für die Bundesbahnen beschlossen. Dieser beträgt voraussichtlich 1,25 Milliarden Franken und soll die Verluste der SBB im Fernverkehr von 2020 bis 2022 ausgleichen, wie das Finanzdepartement mitteilte. Dazu muss das SBB-Gesetz angepasst werden.

Bund verzichtet auf Sparauftrag

Weiter will der Bundesrat an der bereits angekündigten Senkung des sogenannten Deckungsbeitrags festhalten. Dieser ist als Prozentsatz des Verkehrsertrags in der Fernverkehrskonzession festgelegt. Dadurch soll der Fernverkehr von 2022 bis zum Konzessionsende im Jahr 2029 um 1,7 Milliarden Franken entlastet werden.

Die fehlenden Mittel im Bahninfrastrukturfonds möchte der Bundesrat laut Mitteilung hingegen gänzlich ausgleichen. Dazu schlägt er eine Änderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes vor. Dadurch sollen jene zwei Drittel der Einnahmen, die dem Bund zur Verfügung stehen, vollständig in den Fonds fliessen.

Dafür verzichtet der Bundesrat auf einen Sparauftrag für die SBB. Das Bahnunternehmen muss demnach nicht mehr ihre Kosten um jährlich 80 Millionen Franken senken. Insgesamt sollen die Bundesbahnen nun eine zusätzliche Finanzspritze in der Höhe von 3 Milliarden Franken erhalten. Damit sollte die SBB ihre Nettoverschuldung bis 2030 wieder auf die von der Landesregierung vorgegebene Zielgrösse senken können, heisst es.