Roche-Tochter entwickelt Test, der Omikron-Variant erkennt

Pandemiebekämpfung Neue Roche-Tochter entwickelt einen Test, der die Omikron-Variante erkennt Nachdem Roche als erstes bereits einen Coronatest auf den Markt brachte, hat ein neues Tochterunternehmen nun ein Testverfahren entwickelt, mit welchem Omikron-Fälle bestimmt werden können. 03.12.2021, 07.37 Uhr

Das neue Roche-Tochterunternehmen TIB Molbiol in Berlin hat einen Coronatest entwickelt, welcher die Omikron-Variante erkennt. Keystone

Der deutschen Roche-Tochtergesellschaft TIB Molbiol ist es demnach gelungen, ein Test-Kit zu entwickeln, das Coronaviren verschiedener Mutationsvarianten von Omikron nachweist. Dies sei der erste Test dieser Art, teilt Roche am Freitag mit. Die Tests sollen auf den üblichen Analysegeräten einsetzbar sein. Zuletzt waren Zweifel aufgekommen, ob – und wenn ja, wie zuverlässig – herkömmliche Coronaschnelltests auch die neue Omikron-Variante erfassen würden.

Inzwischen deutet jedoch alles darauf hin, dass dies der Fall ist. Klar war aber immer, dass die herkömmlichen Schnelltests nicht unterscheiden können, ob es sich bei einem positiven Fall um die Omikron-Variante handelt. Denn dafür ist eine Genomsequenzierung des Virus notwendig.

Es sei «von entscheidender Bedeutung, Omikron schnell und genau zu identifizieren», wird Thomas Schinecker, CEO von Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitiert. Dies um die Forschung zu unterstützen ebenso wie die Ausbreitung der neuen Variante «möglicherweise zu stoppen oder zu verlangsamen». Roche hatte das in Berlin ansässige Unternehmen TIB Molbiol erst zu Monatsbeginn übernommen. Doch Roche und Molbiol arbeiteten auch früher schon zusammen. So hatten sie zu Pandemiebeginn ebenfalls bereits den ersten Coronatest der Forschung bereitgestellt. (sat)