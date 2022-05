Parex-Übernehme: Sika muss in Marokko Strafe zahlen

Parex-Übernahme Sika muss in Marokko eine Million Franken Busse bezahlen Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika akzeptiert ein Verdikt des marokkanischen Wettbewerbsrates. Dieser rügt die Sika, weil er vor der Parex-Übernahme 2019 nicht konsultiert wurde. 06.05.2022, 12.03 Uhr

Sika hat die Sanktion laut einer marokkanischen Mitteilung bereits akzeptiert. Keystone

Indem die Sika 100 Prozent des Kapitals und der Rechte an der Gesellschaft Financière Dry Mix Solutions erwarb, ohne die marokkanische Wettbewerbsbehörde vorher zu konsultieren, hat sie 2019 in Marokko geltendes Recht verletzt. Zu diesem Urteil kommt der marokkanische Wettbewerbsrat in Rabat.

Der Rat brummt der Sika deshalb eine Geldstrafe in der Höhe von 11,5 Millionen Dirham auf, wie er am Mittwoch bekannt gab. Dies entspricht rund einer Million Schweizer Franken. Die Sika akzeptiere die Geldforderung, so die Mitteilung weiter. Die Summe fliesse in das marokkanischen Staatsbudget.

Bei der Financière Dry Mix Solutions handelt es sich um die Muttergesellschaft des französischen Mörtelherstellers Parex, den die Sika 2019 für 2,5 Milliarden Franken übernommen hat. (wap)