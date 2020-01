Parmelin und Maurer empfangen chinesischen Vize-Premierminister Die Bundesräte Guy Parmelin und Ueli Maurer trafen den chinesischen Vize-Premierminister Han Zheng und sprachen über die Zusammenarbeit in Drittmärkten im Rahmen der «Belt and Road Initiative». 20.01.2020, 19.21 Uhr

(dpo) Das Treffen fand am Montag am Rande einer Plattform zur Kapazitätsbildung im Rahmen der «Belt and Road Initiative» statt. Gemäss einer Medienmitteilung bot die Zusammenkunft in Rüschlikon ZH die Gelegenheit, mit dem chinesischen Repräsentanten die bilaterale Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Finanzbereich aber auch Fragen des globalen Handelssystems aufzunehmen.