Flughafen Zürich zählt rund 280'000 Passagiere über Ostern

Passagierzahlen Grosser Ansturm: Flughafen Zürich zählte rund 280'000 Passagiere über Ostern Nach zwei Jahren Pandemie packte Herr und Frau Schweizer über Ostern die Reiselust. Der Flughafen Zürich erreichte wieder 70 Prozent des Niveaus vor Corona. 19.04.2022, 08.16 Uhr

Reisefieber: Rund 70'000 Passagiere reisten an Ostern täglich über den Flughafen Zürich. Keystone

Am Flughafen Zürich herrschte über die Ostertage Grossandrang. Zwischen Karfreitag und Ostermontag wurden durchschnittlich rund 70'000 Passagiere pro Tag abgefertigt – also 280'000 in vier Tagen. Eine Flughafensprecherin bestätigte auf Anfrage von CH Media verschiedene Medienberichte. Damit erreichte der Flughafen rund 70 Prozent des Passagiervolumens von vor Corona. Vergleichbare Zahlen gab es letztmals am 1. März 2020.