Passagierzahlen Historischer Einbruch: Rund 75 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Zürich Die Coronapandemie lässt die Passagierzahl einbrechen: Im vergangenen Jahr flogen 8,3 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich – rund 75 Prozent weniger als 2019. 13.01.2021, 18.36 Uhr

Der Flughafen Zürich erlebte 2020 wegen der Coronapandemie einen historischen Passagiereinbruch. Keystone

(abi) Der Flughafen Zürich erlitt wegen der Coronapandemie einen «historischen Verkehrseinbruch», wie er am Mittwoch mitteilte. So flogen im Jahr 2020 noch 8,3 Millionen Passagiere über Zürich. Im Vorjahr waren es noch 31,5 Millionen. Allein im Dezember sind mit 355'315 Passagieren 84,8 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresperiode in Zürich gelandet oder abgeflogen.